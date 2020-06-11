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إغلاق 10 منشآت تجارية بالمدينة لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365- المدينة المنورة
أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، أمس، 10 منشآت تجارية، وأشعرت وغرّمت 141 منشأة أخرى؛ بسبب مخالفة هذه المنشآت لتطبيق الاشتراطات الصحية.
ويأتي ذلك ضمن الحملات والجولات المستمرة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بالإضافة إلى التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.
وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم 940 أو عبر تطبيق “بلدي 940” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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