دراسة تكشف فصيلة الدم الأكثر مقاومة لفيروس كورونا

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم من نوع (O) يحظون بحماية أكبر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت الدراسة التي أجرتها شركة “23 آند مي”، المختصة في إجراء الاختبارات الجينية، بأنها أجريت على 750 ألف شخص في إبريل الماضي، واستخدمت الاختبارات الجينية لمساعدة العلماء على فهم أفضل للدور الذي تلعبه العوامل الوراثية في الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الشركة: إن “البيانات الأولية للدراسة تقدم مزيدًا من الأدلة على أهمية فصيلة دم الشخص في الاستجابة لفيروس كورونا من عدمها”.

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وأشارت الدراسة إلى أن “نتائج الدراسة بقيت ثابتة حتى مع تغير العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والعرق والتاريخ المرضي لدى المشاركين فيها”، مشيرة إلى “اختلافات طفيفة بين فصائل الدم الأخرى”.

وقال صاحب الدراسة، آدم أوتون: إن “هناك تقارير عن وجود روابط بين مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وتخثر الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية”، مشيرًا إلى أن “هذه التقارير قدمت بعض التلميحات للجينات التي قد تكون ذات صلة بالموضوع”.

وفي مارس الماضي، وجدت دراسة صينية أن أولئك الذين ينتمون إلى فصيلة الدم O قد يكونوا أكثر مقاومة لفيروس كورونا، في حين أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فصيلة الدم A قد يكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.

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