أبشر للتوظيف تفتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل عبر منصة أبشر التوظيف للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) في كلية الملك فهد الأمنية بعد التخرج بدرجة البكالوريوس.

في سياق متصل كشفت كلية الملك فهد الأمنية، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عن الشروط القبول الواجب توفرها في المتقدمين من حملة الشهادة الجامعية بكالوريوس والتي يجب مراعاتها عند التسجيل بمنصة أبشر التوظيف وفق التخصصات المطلوبة، ويمكنكم الاطلاع على التخصصات المطلوبة (من هنا).

خطوات التسجيل:

– ادخل على رابط موقع بوابة أبشر التوظيف (من هنا)

– قم بإدخال طلب الالتحاق الأولي

– قم بتعبئة كل الحقول ببيانات دقيقة

– على المتقدم اختيار التخصص المعلن عنه

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– احرص على تسجيل كل البيانات المطلوبة في منصة أبشر للتوظيف بكل دقة

كما أوضحت وزارة الداخلية، عبر موقع أبشر التوظيف الرسمي، أن التسجيل والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1441 سوف يبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 18 شوال 1441 هجريًّا الموافق 10 يونيو 2020 ميلاديًّا.

وأشارت منصة أبشر التوظيف إلى أن رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية متاح لمدة (7) أيام، موضحة أن موعد إغلاق باب التسجيل سيكون يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 ميلاديًّا، الموافق 24 شوال 1441 هجريًّا، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

الدقة في إدخال البيانات:

وأوضحت منصة أبشر التوظيف أنه على الطلاب المتقدمين تحري الدقة الكاملة عند إدخال البيانات، مشيرة إلى أنهم وحدهم يتحملون المسؤولية الكاملة من صحتها أو عدم ذلك.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه سيتم استبعاد كل الطلبات غير صحيحة أو غير المكتملة، مشددة على أنه لن يتم قبول أي طلبات التحاق إلا عبر منصة أبشر توظيف، كما أن الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًّا سيتم إرسالها عبر رسالة نصية SMS إلى الأرقام المسجلة أثناء عملية التقديم.



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