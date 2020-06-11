محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار " كورونا أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "البلدية النسائية" بعض الأنشطة النسائية التجارية المخالفة، وذلك من خلال جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وتم من خلال الجولة، ضبط مواد منتهية الصلاحية، كذلك تدني مستوى النظافة بتلك الأنشطة التجارية. 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 12:44 AM Advertisements خلال جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا" "البلدية النسائية" تغلق أنشطة تجارية مخالفة وتضبط مواد منتهية الصلاحية بالطائف "البلدية النسائية" تغلق أنشطة تجارية مخالفة وتضبط مواد منتهية الصلاحية بالطائف أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "البلدية النسائية" بعض الأنشطة النسائية التجارية المخالفة، وذلك من خلال جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وتم من خلال الجولة، ضبط مواد منتهية الصلاحية، كذلك تدني مستوى النظافة بتلك الأنشطة التجارية. الكلمات المفتاحية ، "البلدية النسائية" تغلق أنشطة تجارية مخالفة وتضبط مواد منتهية الصلاحية بالطائف ،

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