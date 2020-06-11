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نشرت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأمريكي توصياتها لحماية الولايات المتحدة، وخصصت قسمًا كبيرًا من تقريرها في هذا الشأن لمواجهة التهديدات الإيرانية، حسب "العربية نت".
وتفصيلاً، فصلت اللجنة رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة، ومواجهة تهديدات إيران، واعتبرت أن المقاربة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب لملف إيران، باعتبار طهران دولة مارقة ومعادية، تعطي "نتائج حقيقية"، موصية بالعمل على إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب خرقها الاتفاق النووي.
وقالت اللجنة: يجب تصنيف الميليشيات العراقية الموالية لإيران "منظمات إرهابية". ودعت إلى فرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله اللبناني، تشمل وزراءه أو نوابه.
وفي هذا السياق أوصت بفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وعلى وزير الصحة اللبناني الحالي حمد حسن.
وشملت الدعوة فرض عقوبات على شخصيات مقربة من حزب الله، منهم المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيد.
وفي الشأن اليمني دعت اللجنة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لعلاقتهم بالحرس الثوري الإيراني.
"الجمهوري الأمريكي" يوصي بعقوبات أممية على إيران ومقربين من "حزب الله اللبناني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-11
نشرت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأمريكي توصياتها لحماية الولايات المتحدة، وخصصت قسمًا كبيرًا من تقريرها في هذا الشأن لمواجهة التهديدات الإيرانية، حسب "العربية نت".
وتفصيلاً، فصلت اللجنة رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة، ومواجهة تهديدات إيران، واعتبرت أن المقاربة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب لملف إيران، باعتبار طهران دولة مارقة ومعادية، تعطي "نتائج حقيقية"، موصية بالعمل على إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب خرقها الاتفاق النووي.
وقالت اللجنة: يجب تصنيف الميليشيات العراقية الموالية لإيران "منظمات إرهابية". ودعت إلى فرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله اللبناني، تشمل وزراءه أو نوابه.
وفي هذا السياق أوصت بفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وعلى وزير الصحة اللبناني الحالي حمد حسن.
وشملت الدعوة فرض عقوبات على شخصيات مقربة من حزب الله، منهم المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيد.
وفي الشأن اليمني دعت اللجنة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لعلاقتهم بالحرس الثوري الإيراني.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:16 AM
طالب بتصنيف الميليشيات العراقية الموالية لطهران والحوثيين "منظمات إرهابية"
نشرت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأمريكي توصياتها لحماية الولايات المتحدة، وخصصت قسمًا كبيرًا من تقريرها في هذا الشأن لمواجهة التهديدات الإيرانية، حسب "العربية نت".
وتفصيلاً، فصلت اللجنة رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة، ومواجهة تهديدات إيران، واعتبرت أن المقاربة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب لملف إيران، باعتبار طهران دولة مارقة ومعادية، تعطي "نتائج حقيقية"، موصية بالعمل على إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب خرقها الاتفاق النووي.
وقالت اللجنة: يجب تصنيف الميليشيات العراقية الموالية لإيران "منظمات إرهابية". ودعت إلى فرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله اللبناني، تشمل وزراءه أو نوابه.
وفي هذا السياق أوصت بفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وعلى وزير الصحة اللبناني الحالي حمد حسن.
وشملت الدعوة فرض عقوبات على شخصيات مقربة من حزب الله، منهم المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيد.
وفي الشأن اليمني دعت اللجنة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لعلاقتهم بالحرس الثوري الإيراني.
، "الجمهوري الأمريكي" يوصي بعقوبات أممية على إيران ومقربين من "حزب الله اللبناني" ،
المصدر : الخليج 365
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