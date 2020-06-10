السعودية تعلن رفض مخططات اسرائيل بضم اراض فلسطينية

الأربعاء 10 يونيو 2020

أكد وزیر الخارجیة السعودي الأمیر فیصل بن فرحان الیوم، رفض السعودیة لمخططات الاحتلال الإسرائیلي، ضم أراض فلسطینیة في الضفة الغربیة معتبرا ذلك اعتداء سافرا على قرارات الشرعیة الدولیة، و تصعید خطیر یھدد فرص استئناف عملیة السلام.



وشدد الامیر فیصل في اجتماع استثنائي للجنة التنفیذیة الوزاریة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث ممارسات الاحتلال الاسرائیلي على إدانة السعودیة لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائیلي بضم اراض فلسطینیة في الضفة الغربیة داعیا إلى التوصل لحل عادل وشامل یحقق آمال الشعب الفلسطیني.

Advertisements

من جھته اكد الأمین العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور یوسف العثیمین في كلمة بالاجتماع موقف المنظمة الرافض لكل سیاسات الاحتلال الإسرائیلي الرامیة إلى تغییر الوضع الدیمغرافي والجغرافي والقانوني للأراضي الفلسطینیة المحتلة منذ یونیو عام 1967 بما فیھا القدس الشریف ومحاولات الاحتلال إحكام سیطرتھ علیھا وفرض سیادته بالقوة.

وقال العثیمین ان كل اجراءات سلطات الاحتلال الإسرائیلي مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فیھا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.

وجدد دعم المنظمة لقرارات القیادة الفلسطینیة في مواجھة اجراءات حكومة الاحتلال محذرا من ان تنفیذ ھذه الإجراءات الإسرائیلیة الاحادیة من شأنه ان یقوض أسس أي تسویة سیاسیة في إطار رؤیة حل الدولتین.

وطالب المجتمع الدولي بتفعیل آلیات سیاسیة وقانونیة تضمن مساءلة سلطات الاحتلال الاسرائیلي ومحاسبتھا عن انتھاكاتھا المستمرة وتوفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني.