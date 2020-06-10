شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الصحي» يحدد ضوابط «التصريح الطبي الطارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المجلس الصحي السعودي، ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات، أنه يجب على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ المحدد في "توكلنا".

وتابع: "فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية، إذ تقع هذه المسؤولية على المنشأة وليس المريض".