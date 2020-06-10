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شكرا لقرائتكم ضبط 54 محطة بنزين امتنعت عن تقديم الخدمة لاستغلال الأسعار الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط 54 محطة بنزين امتنعت عن تقديم الخدمة لاستغلال الأسعار الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، ضبط 54 محطة وقود امتنعت عن تقديم الخدمة لغرض استغلال تغير السعر، وتوقع غرامات فورية عليها.
وأضافت التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم إلزامهم بتقديم الخدمة فورًا للمستهلك، واستدعاء ملّاكها للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.
يذكر أن شركة أرامكو، أعلنت اليوم الأسعار الجديدة للبنزين والوقود لشهر يونيو الجاري.
وجاءت أسعار البنزين والوقود الجديدة على النحو التالي:
– بنزين 91: من 0.67 ريال إلى 0.90 ريال
– بنزين 95: من 0.82 ريال إلى 1.08 ريال
وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.
وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
كما تخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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