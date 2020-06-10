شاهد بالصور.. حفريات تتربص بسالكي طريق حي الصناعية بجازان

2020-06-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من الموطنين والمقيمين من انتشار الحفريات بشكل كبير بشوارع حي الصناعية جنوب مدينة جازان، منذ عدة أسابيع، دون معالجتها من قبل أمانة المنطقة.

وأكد الأهالي في شكواهم تضررهم من الحفريات والانهيارات الأرضية المنتشرة بعدد من شوارع حي الصناعية، والتي تسببت بحدوث تلفيات لمركباتهم والمركبات العابرة، وذلك منذ عدة أسابيع.

وتحدّث حسين أحوس وأحمد حيدر، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365”، حيث قال: إن الحفريات التي تنتشر في عدد من شوارع حي الصناعية باتت هاجسًا لقائدي المركبات العابرة بعد تسببها بحدوث تلفيات بعدد من المركبات، دون ردمها وسفلتتها من قبل أمانة المنطقة وبلدية جازان التي تجاهلتها منذ أسابيع عديدة.

وأضاف الأهالي أن تلك الحفريات منتشرة بشكلٍ واسعٍ بعدد من شوارع الصناعية، وخصوصًا بالشوارع المحيطة بمعرض تويوتا للسيارات، وتضرّر منها الكثير من قائدي المركبات، وباتت تتصيد المركبات العابرة وأحدثت تلفيات بالكثير منها.

وطالب الأهالي مسؤولي أمانة منطقة جازان بسرعة معالجة تلك الحفريات والانهيارات الأرضية المنتشرة بشوارع الحي وإعادة سفلتتها، وإنهاء معاناتهم الطويلة، موجهين رسالة إلى الأمين نايف بن سعيدان الذي لا يرضى أن تكون تلك الحفريات منتشرة بشكل كبير بشوارع الصناعية دون معالجتها، ومطالبتهم بالوقوف على تلك الحفريات.

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