- 1/20
- 2/20
- 3/20
- 4/20
- 5/20
- 6/20
- 7/20
- 8/20
- 9/20
- 10/20
- 11/20
- 12/20
- 13/20
- 14/20
- 15/20
- 16/20
- 17/20
- 18/20
- 19/20
- 20/20
شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. حفريات تتربص بسالكي طريق حي الصناعية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد بالصور.. حفريات تتربص بسالكي طريق حي الصناعية بجازان
تسببت في تضرر مركباتهم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
شكا عدد من الموطنين والمقيمين من انتشار الحفريات بشكل كبير بشوارع حي الصناعية جنوب مدينة جازان، منذ عدة أسابيع، دون معالجتها من قبل أمانة المنطقة.
وأكد الأهالي في شكواهم تضررهم من الحفريات والانهيارات الأرضية المنتشرة بعدد من شوارع حي الصناعية، والتي تسببت بحدوث تلفيات لمركباتهم والمركبات العابرة، وذلك منذ عدة أسابيع.
وتحدّث حسين أحوس وأحمد حيدر، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365”، حيث قال: إن الحفريات التي تنتشر في عدد من شوارع حي الصناعية باتت هاجسًا لقائدي المركبات العابرة بعد تسببها بحدوث تلفيات بعدد من المركبات، دون ردمها وسفلتتها من قبل أمانة المنطقة وبلدية جازان التي تجاهلتها منذ أسابيع عديدة.
وأضاف الأهالي أن تلك الحفريات منتشرة بشكلٍ واسعٍ بعدد من شوارع الصناعية، وخصوصًا بالشوارع المحيطة بمعرض تويوتا للسيارات، وتضرّر منها الكثير من قائدي المركبات، وباتت تتصيد المركبات العابرة وأحدثت تلفيات بالكثير منها.
وطالب الأهالي مسؤولي أمانة منطقة جازان بسرعة معالجة تلك الحفريات والانهيارات الأرضية المنتشرة بشوارع الحي وإعادة سفلتتها، وإنهاء معاناتهم الطويلة، موجهين رسالة إلى الأمين نايف بن سعيدان الذي لا يرضى أن تكون تلك الحفريات منتشرة بشكل كبير بشوارع الصناعية دون معالجتها، ومطالبتهم بالوقوف على تلك الحفريات.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. حفريات تتربص بسالكي طريق حي الصناعية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.