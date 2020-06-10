شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو.. 91 بـ 0.90 ريال و95 بـ 1.08 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-10 أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو.. 91 بـ 0.90 ريال و95 بـ 1.08 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أرامكو، مساء اليوم الأربعاء، الأسعار الجديدة للبنزين والوقود لشهر يونيو الجاري. وجاءت أسعار البنزين والوقود الجديدة على النحو التالي: أسعار البنزين لشهر يونيو: Advertisements – بنزين 91 : من 0.67 ريال إلى 0.90 ريال – بنزين 95 : من 0.82 ريال إلى 1.08 ريال وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.

وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

كما تخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.



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