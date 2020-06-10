- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم ترامب يرحب بالجهود المصرية لتسوية الأزمة الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب يرحب بالجهود المصرية لتسوية الأزمة الليبية
في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة وبعض القضايا الإقليمية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن الاتصال بين السيسي وترامب تضمن تبادل وجهات نظر من الجانبين حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة “إعلان القاهرة”.
وبين راضي أن الرئيس ترامب أعرب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يرحب بالجهود المصرية لتسوية الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.