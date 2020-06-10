“الجمارك السعودية”: توضح حقيقة زيادة الرسوم الجمركية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 10 يونيو 2020 11:15 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للجمارك – ردا على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع- أنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.
ودعت من يرغب في معرفة المزيد من المعلومات إلى التواصل مع الهيئة عبر مركز الإتصال الموحد 1918 .
بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.
للمزيد من المعلومات????:
يرجى التواصل معنا عبر مركز الإتصال الموحد 1918 لخدمتكم بشكل أفضل.
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms)
بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) June 10, 2020
للمزيد من المعلومات📞:
يرجى التواصل معنا عبر مركز الإتصال الموحد 1918 لخدمتكم بشكل أفضل.