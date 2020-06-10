“الجمارك السعودية”: توضح حقيقة زيادة الرسوم الجمركية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 10 يونيو 2020 11:15 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للجمارك – ردا على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع- أنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.

ودعت من يرغب في معرفة المزيد من المعلومات إلى التواصل مع الهيئة عبر مركز الإتصال الموحد 1918 .

بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.

للمزيد من المعلومات????:

يرجى التواصل معنا عبر مركز الإتصال الموحد 1918 لخدمتكم بشكل أفضل.

— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms)