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الأميرة ريما بنت بندر تترشح لمنصب دولي كبير .. تعرف عليه

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 10 يونيو 2020 11:15 مساءً - استقبلت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة بالولايات المتحدة، خبرًا سارًا اليوم الأربعاء، عندما تم ترشيحها لمنصب دولي مرموق.

أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، ترشيح الأميرة السعودية لمنصب عضو اللجنة الدولية.

وذكرت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع الأولمبية الدولية، الذي انعقد عن بعد، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم انتخاب الأسماء المرشحة، خلال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية، في 17 يوليو المقبل.

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