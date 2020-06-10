، لتقديم خدمة طبية أفضل.. أمير حائل يدشن مركز صلاح الدين الطبي ،

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دشن عن بُعد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وبحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بحائل الدكتور حمود الشمري، مركز صلاح الدين، الواقع على الدائري الغربي لمدينة حائل.
ويقع المركز على مساحة 2000 متر مربع، ويعمل على مدار الساعة، للطوارئ والأسنان والأمراض المزمنة.
ويحتوي المركز رعاية صحية أولية تشمل عيادات عامة وعيادات تخصصية كالعيادة العامة، وعيادة الطفل السليم والتحصينات وعيادة الأمراض المزمنة وعيادة الحوامل وعيادة الاستشارات الدوائية وعيادة التغذية العلاجية وعيادات تخصصية اسبوعية حسب الاحتياج بالإضافة إلى الأقسام الفنية المساندة مثل المختبر والاشعة والصيدلية، ويعمل المركز في هذه العيادات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.
كما يحوي مركز طب أسنان يضم ثماني عيادات أولية وتخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات بالإضافة إلى غرفة أشعة بانوراما حديثة وقسم التعقيم وغيره من الخدمات ذات العلاقة.
وتعمل بعض عيادات مركز الأسنان على مدى 24 ساعة، فيما تم تخصيص بعضها للعمل خلال الدوام الرسمي.
فيما يحتوي المركز على مركز للرعاية الطبية العاجلة " Urgent Care Center "ويعمل على مدار الساعة ويوجد به عدد خمس عيادات ويستقبل جميع الحالات الباردة ويقدم لهم الخدمة الطبية فيما يوجد مركز نقل إسعافي ملحق بالمركز مخصص لنقل الحالات التي تستدعي النقل للمستشفيات علماً بأن المسافة إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي وأيضاً مستشفى الملك خالد لا تستغرق أكثر من سبع دقائق.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 11:56 PM
بمساحة 2000م يعمل على مدار الساعة للطوارئ والأسنان والأمراض المزمنةلتقديم خدمة طبية أفضل.. أمير حائل يدشن مركز صلاح الدين الطبي
دشن عن بُعد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وبحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بحائل الدكتور حمود الشمري، مركز صلاح الدين، الواقع على الدائري الغربي لمدينة حائل.
ويقع المركز على مساحة 2000 متر مربع، ويعمل على مدار الساعة، للطوارئ والأسنان والأمراض المزمنة.
ويحتوي المركز رعاية صحية أولية تشمل عيادات عامة وعيادات تخصصية كالعيادة العامة، وعيادة الطفل السليم والتحصينات وعيادة الأمراض المزمنة وعيادة الحوامل وعيادة الاستشارات الدوائية وعيادة التغذية العلاجية وعيادات تخصصية اسبوعية حسب الاحتياج بالإضافة إلى الأقسام الفنية المساندة مثل المختبر والاشعة والصيدلية، ويعمل المركز في هذه العيادات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.
كما يحوي مركز طب أسنان يضم ثماني عيادات أولية وتخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات بالإضافة إلى غرفة أشعة بانوراما حديثة وقسم التعقيم وغيره من الخدمات ذات العلاقة.
وتعمل بعض عيادات مركز الأسنان على مدى 24 ساعة، فيما تم تخصيص بعضها للعمل خلال الدوام الرسمي.
فيما يحتوي المركز على مركز للرعاية الطبية العاجلة " Urgent Care Center "ويعمل على مدار الساعة ويوجد به عدد خمس عيادات ويستقبل جميع الحالات الباردة ويقدم لهم الخدمة الطبية فيما يوجد مركز نقل إسعافي ملحق بالمركز مخصص لنقل الحالات التي تستدعي النقل للمستشفيات علماً بأن المسافة إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي وأيضاً مستشفى الملك خالد لا تستغرق أكثر من سبع دقائق.
، لتقديم خدمة طبية أفضل.. أمير حائل يدشن مركز صلاح الدين الطبي ،
المصدر : الخليج 365
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