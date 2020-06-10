، في أسبوع.. "بلدية السيل الصغير" تضبط مخالفات صحية وإهمالاً للتباعد وللإجراءات الاحترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المراقبون اتخذوا إجراءات بحق المخالفين والمتهاونين في المطاعم والمحال التجارية

نفذت أمانة محافظة الطائف هذا الأسبوع، ممثلةً في "بلدية السيل الصغير الفرعية"، ‏بقيادة مشرف الفترة المسائية ‏شريف الوذيناني‏، عددًا من الجولات الميدانية‏ نتج عنها ضبط‏ مخالفات صحية تتعلق ‏بالصحة العامة، والنظافة، وتطبيق الاشتراطات الصحية من تحديد نقاط التباعد بين الزبائن، وتوفير الكمامات و‏المعقمات التي من المفترض أن توجد في المطاعم والمراكز التموينية في إطار مكافحة فيروس كورونا.

ومن خلال الجولة تم التفتيش على العمالة داخل تلك المحال التجارية، حيث اتخذ المراقبون عددًا من الإجراءات الصارمة حيال المخالفين والمتهاونين بالشروط الصحية من المسؤولين والعاملين بتلك الأنشطة، حسب ما لدى الأمانة من أنظمة رادعة وتعليمات واضحة.



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