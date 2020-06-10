، "هيئة تطوير المدينة المنورة" تشغِّل كاميرات حرارية وتقنيات حديثة في مبناها وعدد من المواقع الحيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حزمة إجراءات احترازية بالتعاون مع "هواوي" لكشف المصابين بـ" كورونا

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ضمن مبادراتها المتعددة المنوطة بتحمُّل المسؤولية الاجتماعية للمساهمة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، تطبيقها حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية، بالتعاون المشترك مع أمانة منطقة المدينة المنورة والشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة وشركة هواوي السعودية، وبرعاية وتوجيه الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم، تمكِّن الهيئة من استخدام الحلول والمنتجات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والحوسبة السحابية، إضافة إلى مجموعة من الكاميرات المتقدمة المزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات الكشف الحراري بهدف مكافحة الفيروس.

وتأتي تلك التدابير والإجراءات تماشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة السعودية لتعزيز التعاون بين القطاعَيْن العام والخاص في استخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة المثلى منها؛ وذلك من أجل السيطرة على انتشار عدوى الفيروس في منطقة المدينة المنورة.

ووقّع المذكرة عبر الإنترنت، نيابة عن المهندس فهد بن محمد البليهشي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، المهندس إبراهيم الجارودي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. ووقعها من شركة "هواوي تك" انفستمنت العربية السعودية المحدودة رئيس أعمال مشاريع المؤسسات والحكومة ديفيد تاو.

وتشمل المذكرة استخدام مجموعة الكاميرات المزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل مراقبة الحشود، والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين الموظفين، ودراسة المسارات التي يسلكها الزوار في المبنى الرئيسي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

كما تم عمل مجموعة من الكاميرات المتقدمة والمزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات الكشف الحراري التي جرى تثبيتها في المواقع الحيوية التابعة لأمانة المنطقة وبعض الأصول البلدية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات المدينة المنورة ومواقع إسكان عمال النظافة، إضافة للفحص الحراري المتنقل الذي تم بمساهمة أحد المواطنين؛ وذلك لأغراض الكشف المبكر عن حالات الاشتباه بعدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ودعم الجهات في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ الأمر الذي يسهم في رفع دور أداء القطاع الصحي ومختلف الجهات الحكومية لكسر سلسلة الإصابة، فضلاً عن مساهمة التقنيات الحديثة في إدارة ومراقبة الحشود، والحد من انتشار العدوى.

وأوضح المهندس إبراهيم الجارودي أن "التقنية أثبتت كفاءتها الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبفضل التطلعات المستقبلية للمملكة كنا سبّاقين في تطوير بنية تحتية مميزة تمكننا من استخدام التقنيات التي توفرها شركات مثل هواوي؛ وهو ما يسهم في الحفاظ على سلامة مواطنينا ومدينتنا في هذه الظروف الاستثنائية".

وقال المهندس الجارودي: "إننا نتمتع في المملكة العربية السعودية ببنية تحتية متطورة، وتتوافر لدينا أحدث التقنيات؛ وذلك بفضل رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية التي تعزز التحول الرقمي. ونستفيد الآن من التقنيات الحديثة التي تتيح التحكم بانتشار فيروس كورونا المستجد، وتضع حماية المواطنين في مقدمة أولوياتها؛ إذ أننا نأمل بأن توفر تقنيات هواوي مزايا كبيرة، ووسائل جديدة لمراقبة وتشخيص الإصابات بشكل أسرع".

وبيّن المهندس الجارودي أنه "على الرغم من أننا ما زلنا في مرحلة دراسة هذا المرض إلا أننا ندرك ضرورة العمل بأسرع ما يمكن لإيقاف انتشاره، وستسهم استثماراتنا المتواصلة في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وفي تعزيز جهودنا لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

وفي المقابل، أكد ديفيد تاو، رئيس أعمال مشاريع المؤسسات والحكومة لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة، أنهم يعتزون بالشراكة مع القطاعات الحكومية للمساهمة في الحد من تفشي الفيروس باستخدام الوسائل التقنية، وتكريس إمكاناتها لخدمة المواطنين والمقيمين في منطقة المدينة المنورة.