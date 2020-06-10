أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في المملكة العربية السعودية

نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، حيث تتغير أسعار الذهب يومياً بفعل الكثير من العوامل التي لها دور كبير في تغير سعر الذهب وأبرزها السعر العالمي لأوقية الذهب والأوضاع التي يعيشها العالم كله، وسعر النفط، فتابعوا معنا في هذا المقال وإليكم تقرير كامل حول سعر الذهب في السعودية.

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيه 2020 ارتفاع طفيف، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية نحو 207,76 ريال سعودي

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207,76 ريال بما يعادل 55,38 $

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 190,45 ريال بما يعادل 50,76 $

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 181,80 ريال بما يعادل 48,46 $

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 155,83 ريال بما يعادل 41,53 $

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سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121,20 ريال بما يعادل 32,30 $

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 103,88ريال بما يعادل 27,69 $

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6,461 ريال بما يعادل 1,722 $

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1,454 ريال بما يعادل 387,64 $

سجل سعر كيلو الذهب نحو 207,763 ريال بما يعادل 55,376 $