شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الصحي للمنشآت الصحية: يجب تأكيد حضور المريض صاحب التصريح الطبي الطارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المجلس الصحي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات، إنه يجب على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب التصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا ‏فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية، موضحًا أن المسؤولية تقع على المنشأة.

وأطلق تطبيق " توكلنا "، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، خدمة " تصريح طبي طارئ "، التي تتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة، تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل.

وأبان التطبيق أن التصريح يسمح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.