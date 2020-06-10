شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكشف عن الفئة المعرضة للخطر عند الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتبر المصابين بأمراض الكلى المزمنة أحد الفئات المعرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا

وأشارت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر " إلى أمور يجب فعلها في المنزل ومنها الحرص على النظافة الشخصية، تنظيف الأسطح التي يتكرر استخدامها بمحاليل التنظيف المخففة.

ولفتت إلى ضرورة تهوية المنزل والتنظيف المستمر، الالتزام بنظام صحي متوازن، الاهتمام بالصحة النفسية والتقليل من الضغوط.

ويبدأ مصدر الأمان والسلامة واتباع السلوكيات الصحية، للإطلاع على دليل كيف أحمي نفسي من كورونا: هنا