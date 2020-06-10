شاهد.. ولي العهد في عمر الـ16

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة قديمة صاحب السمو الملكي الأمير وثقت صورة قديمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في عمر الـ16 عامًا. وأوضح حساب "تاريخ آل سعود"، أن الصورة ترجع إلى عام 1422هـ الموافق 2001م، وتم التقاطها في إسبانيا.

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