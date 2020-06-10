شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن ضبط شخصين بعد ظهور أحدهما يجلس فوق صندوق سيارة أثناء سيرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ترددت أنباء تفيذ بضبط الشخصين اللذين ظهرا أثناء قيادة سيارة ويجلس أحدهما فوق صندوقها، على طريقة سريع بالرياض. ترددت أنباء تفيذ بضبط الشخصين اللذين ظهرا أثناء قيادة سيارة ويجلس أحدهما فوق صندوقها، على طريقة سريع بالرياض. وكانت "صدى" قد نشرت الفيديو، الذي يظهر أحد الأشخاص يقود سيارة من نوع مرسيدس، في حي الموسي غرب الرياض، في حين كان شخصًا آخر يجلس على صندوق السيارة. وتم إحالة الشخصين إلى الهيئة المرورية لإيقاع العقوبة.

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