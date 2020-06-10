العسكر يكشف عن الشروط الواجب توافرها في مستوردي السيارات الكهربائية (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف سعود العسكر نائب محافظ هيئة المواصفات للمطابقة والجودة عن الشروط الواجب توافرها في مستوردي السيارات الكهربائية. كشف سعود العسكر نائب محافظ هيئة المواصفات للمطابقة والجودة عن الشروط الواجب توافرها في مستوردي السيارات الكهربائية. وقال العسكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" يجب علي جميع مصنعي السيارات الكهربائية الحصول علي شهادة تصنيع للإنتاج الكامل ". وأضاف العسكر:" يجب أن مصنعي السيارات الكهربائية علي شهادة كفاءة طاقة "، لافتا:" يتم حساب كمية الوقود للسيارة الكهربائية بعدة طرق ".

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