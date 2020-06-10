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الأمير سطام يتفاعل مع حادث منع مهندس من دخول شركته

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على فيديو المهندس حسام الذي تم منعه من دخول شركته دون إعطاء أي سبب.

وقال الأمير في تغريدة له: " إذا صدق أخي المهندس حسام بما يقوله فهذه مصيبة وتستدعي التحقيق مع الشركة التي ترفض دخوله دون إعطاء أي سبب وأيضا مصيبة أخرى ١٥ مدير أجنبي بالشركة ألا يوجد كفاءات وخبرات بالمملكة ليشغلوا هذه المناصب أو على الأقل جزء منها " .

وكان الشاب قد نشر مقطع فيديو، يفيد فيه بمنعه من دخول الشركة التابعة لأحد مطاعم الدجاج الشهيرة، مناشدًا الأمير ولي العهد بإنصافه.

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