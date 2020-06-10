شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. محطات وقود تدعي نفاد الوقود لبيع المخزون بالسعر الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رصدت "صدى" عدد من محطات الوقود، التي أغلقت الليلة وادعت أن نفاد الوقود.

وتحاول محطات الوقود الاستفادة من المخزون السابق وبيعه بالسعر الجديد المتوقع إقراره خلال الساعات القادمة.

وأوضحت مجموعة من الصور التي حصلت عليها "صدى" محطات الوقود التي أغلقت لاستغلال الزبائن بعد رفع الأسعار.

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