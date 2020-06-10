- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. محطات وقود تدعي نفاد الوقود لبيع المخزون بالسعر الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):رصدت "صدى" عدد من محطات الوقود، التي أغلقت الليلة وادعت أن نفاد الوقود.
وتحاول محطات الوقود الاستفادة من المخزون السابق وبيعه بالسعر الجديد المتوقع إقراره خلال الساعات القادمة.
وأوضحت مجموعة من الصور التي حصلت عليها "صدى" محطات الوقود التي أغلقت لاستغلال الزبائن بعد رفع الأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محطات وقود تدعي نفاد الوقود لبيع المخزون بالسعر الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.