شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة معالجة بذور المشمش للسرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكد الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير الطبية، أن "بذور المشمش " لها تأثير سام على الإنسان.
وقال الدكتور جابر القحطاني: " يتم ترويج في وسائل التواصل الاجتماعي أن بذور المشمش تعالج السرطان وهذا الادعاء غير صحيح تماما علاوة على سميتها ويجب أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات للادعاءات مجهولة المصدر " .
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