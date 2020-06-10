شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة معالجة بذور المشمش للسرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير الطبية، أن "بذور المشمش " لها تأثير سام على الإنسان.

وقال الدكتور جابر القحطاني: " يتم ترويج في وسائل التواصل الاجتماعي أن بذور المشمش تعالج السرطان وهذا الادعاء غير صحيح تماما علاوة على سميتها ويجب أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات للادعاءات مجهولة المصدر " .