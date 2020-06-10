شكرا لمتابعة خبر عن "المري" يوضح كيفية احتساب وإخراج زكاة المال على قطعة أرض للاستثمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، كيفية احتساب وإخراج زكاة المال على قطعة أرض للاستثمار.

وقال المري خلال لقائه ببرنامج " يستفتونك." على قناة " الرسالة ":" العقارات أو السيارات إذا كان مالكها يريد بها البيع فهي تعتبر من عروض التجارة ".

ولفت المري:" كلما مرت سنة على العقارات فإنه يتم تقيمها بقيمتها الحالية وليس بقيمة الشراء "، مضيفا:" إذا زادت قيمة الأرض وتم شرائها ب150 فالزكاة تكون 150 وإذا تم بيعها ب80 فالزكاة تكون 80 ".