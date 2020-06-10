شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عسير يكشف عن سبب إغلاق المحال التجارية في حي الهميلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشف محمد عسيري رئيس اللجنة الخماسية بخميس مشيط عن أسباب إغلاق المحال التجارية في حي الهميلة. كشف محمد عسيري رئيس اللجنة الخماسية بخميس مشيط عن أسباب إغلاق المحال التجارية في حي الهميلة. وقال عسيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا ":" اللجنة دورها تفريق التجمعات في الأماكن المكتظة بالسكان "، مطالبا الجميع بالتباعد الاجتماعي وخلق مسافات آمنة. وآوضح عسيري أن العمالة في حي الهيملة لم تلتزم بالتعليمات مما اضطرنا لإغلاق المحلات التجارية مرة أخرى، مضيفا:" اللجنة مستمرة في عملها لحين القضاء على الفيروس نهائيا.

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