شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: لم يطرأ تغيير في الرسوم الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك، على عدم تطبيق أي تغيير في الرسوم الجمركية لعدد من السلع.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال التواصل عبر مركز الإتصال الموحد 1918 .