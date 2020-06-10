شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: لم يطرأ تغيير في الرسوم الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكدت الهيئة العامة للجمارك، على عدم تطبيق أي تغيير في الرسوم الجمركية لعدد من السلع.
وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال التواصل عبر مركز الإتصال الموحد 1918 .
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