" النمر " يحذر من معلومة خاطئة بشأن اختبار فيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من معلومة خاطئة بشأن اختبار فيروس كورونا. حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من معلومة خاطئة بشأن اختبار فيروس كورونا. وجاء ذلك في تغريدة للنمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ". وتضمنت المعلومة المتداولة التي ثبت عدم صحتها الآتي:" مهم جدا لا تسمح لهم بأخذ المسحة لاختبار وهم كورونا فيروس لأنهم يستهدفون الغدة الصنوبرية أو ما يدعي عينك الثالثة من أجل تدميرها! بطعنة اختبار، لقد تم تحذيركم ".

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