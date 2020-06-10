ارامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو ٢٠٢٠.. التفاصيل

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أعلنت “أرامكو السعودية” اليوم الأربعاء الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٠ أسعار الوقود الجديدة التي سيتم العمل بها من تاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٠ و الأسعار هي على النحو الآتي:

(بنزين 91): 0.90 ريال لكل لتر بدلاً من 0.67 ريال لكل لتر.

(بنزين 95): 1.08 ريال لكل لتر بدلاً من 0.82 ريال لكل لتر.

سعر الديزل: لكل لتر 0.47 ريال .





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