أعلى 5 مدن تسجيلًا للحرارة على مستوى المملكة.. اليوم الأربعاء

القصيومة تتصدر بـ46.6 درجة.. والباحة في مؤخرة القائمة
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مدينة القيصومة سجلت، اليوم الأربعاء، أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بواقع 46.6 درجة مئوية، بينما جاءت الباحة في مؤخرة القائمة بتسجيلها 27 درجة مئوية.
واحتلت مدن (القيصومة، رفحاء، عرفات، الدمام ، الأحساء)، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بتسجيلها (46.6، و46.1، و46، و46، و43) درجة مئوية على التوالي.
وتذيلت مدن (الباحة، أبها، الوجه، خميس مشيط، طريق) القائمة بتسجيلها ( 27، و29، و30.8، 32، 36) على التوالي.
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