بالصور.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالباحة

أدى حادث مروري مروع إلى وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، إثر انقلاب سيارة بالباحة.

وقالت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأربعاء، إن السيارة من نوع وانيت، كان بها أشخاص عند انقلابها حين حاول أحدهم الهروب منها إلا أنها انقلبت عليه وتوفي في الحال.

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وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 14:11 مساء اليوم، على الرقم 997 الموقع المخواة بتجاه ناوان.

وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع وعند وصول أول فرقة اتضح وجود حالة وفاة و3 إصابات متوسطة تم نقلهم إلى مستشفى المخواة.

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