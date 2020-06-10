منها مليون ريال خاصة بزكاة الفطر..
كشفت اللجنة المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا» بمنطقة الرياض، مؤخرًا، عن صرف أكثر من مليون ريال خاصة بزكاة الفطر لهذا العام، إلى جانب توزيع الهدايا والمعايدات على 456 مستفيدًا، وذلك ضمن المساعدات المالية والإغاثية والطبية والإرشادية، التي قدمتها المبادرة؛ منذ انطلاقتها لما يقارب من 6 ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها.
وكانت اللجنة، التي شارك في أعمالها 27 شركة و123 جمعية وأكثر من 33 ألف متطوع، تمكنت خلال الثلاثة أشهر الماضية من تسديد فواتير خدمات عامة وتقديم المساعدات الطبية والنقدية وبطاقات التسوق بمبلغ تجاوز 19 مليون ريال وتوزيع أكثر من مليون وجبة غذائية وسلة تموينية ووجبة إفطار خلال شهر رمضان الماضي، و105 أطنان من التمور على المستفيدين، بينما وصل أعداد المستفيدين من برامج التوعية والتدريب إلى قرابة المليوني مستفيد، بالإضافة إلى صيانة مساكن بقيمة 49 ألف ريال والمساعدة في شراء منزلين وإكمال بناء منزل واحد ليتجاوز إجمالي الدعم الـ 125 مليون ريال .
الجدير بالذكر، أن اللجنة التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض علي بن حسن العجمي ومساعده علي القباني، تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «الدعم التنموي لمواجهة كورونا» تقدم مساعداتها لنحو 6 ملايين مستفيد بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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