نجل أول مؤذن في المملكة يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده بكورونا

كشف نجل الشيخ سالم مشوط العنزي، تفاصيل إصابة ووفاة والده ليكون أول ضحايا فيروس «كورونا المستجد» بين قطاع المؤذنين.

وقال نايف العنزي: بعد السماح بالصلاة في المساجد ورجوعها بعد تعليق احترازي دام 70 يومًا، خرج والدي إلى صلاة الفجر من الساعة الثانية منتصف الليل، شوقًا وحنينًا لرفع الأذان والصلاة بعد الانقطاع، إلا أنه عاد إلى المنزل في الساعة 8 صباحًا، وكان يشعر بتعب وارتفاع في درجة حرارته.

Advertisements

وأضاف نايف: «بعد استمرار ارتفاع حرارة والدي، زار مستشفى الحرس الوطني فتم عزله بسبب إصابته بفيروس كورونا، حسب «العربية».

وتابع: «كان والدي يوصينا بدوام الصلاة والتسامح، ونحن نشعر بالألم على فراقه، وعزاؤنا أنه كان من خيرة الناس ومن أطيبهم معاملةً وخلقًا، ونحن صابرون ومحتسبون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار».

اقرأ أيضًا: