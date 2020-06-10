مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة ..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الخميس؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 3 مناطق.
وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، عسير والباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وأجزاء من شمال المملكة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الخميس.. الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.