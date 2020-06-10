طقس الخميس.. الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الخميس؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 3 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، عسير والباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وأجزاء من شمال المملكة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس: