حساب المواطن يوضح سبب نقص قيمة الدعم وخطوات الاستعلام عنه من الحاسبة التقديرية

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن قيامه بإيداع 1.7 مليار ريال إجمالي مخصصات دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ31 بلغ عددهم نحو 12 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 27 مليون ريال.

أسباب نقص قيمة الدعم

وكشف برنامج حساب المواطن، عن أسباب النقص في قيمة الدعم الشهري بالنسبة للمستفيدين، الذين تداول بعضهم صور رسائل نصية عبر منصات التواصل الاجتماعي حول نقصان قيمة الدعم لهذا الشهر مقارنة بأشهر سابقة.

ورد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على أحد المتسائلين حول أسباب النقص في قيمة الدعم الشهري، موضحًا أن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية

وأوضح برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، كيفية استخدام المستفيدين المسجلين ببرنامج حساب المواطن للحاسبة التقديرية لتقييم المبلغ، الذي حصلوا عليه، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني

- من القائمة اضغط على اختيار الحاسبة التقديرية

- أجب عن الأسئلة التالية:

• هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن «نعم أم لا»؟

• هل أنت ربّ أسرة أم مستفيد مستقل؟

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• إذا كنت ربَّ أسرة سوف يتطلب ملء بعض البيانات الخاصة، مثل عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل وخلافه.

• إذا كنت مستقلًا فسيتطلب منك ملء بياناتك وتضع قيمة دخلك الشهري فقط.

ضوابط أقرها حساب المواطن مسبقًا

وأقر حساب برنامج حساب المواطن، مؤخرًا، عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020.

وجاء من ضمن التعديلات، التي أقرّها حساب المواطن إلزام الأفراد المستقلين، بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية في موعد كان أقصاه اليوم، والمستندات الإثباتية هي:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي

أحد المعاهد أو الكليات العسكرية

وذلك كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم المقدم من حساب المواطن للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

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