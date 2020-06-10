منع استخدام بوابات التعقيم في الجهات الحكومية أو الخاصة

كشفت مصادر عن صدور قرار بمنع استخدام بوابات التعقيم في الجهات الحكومية أو الخاصة؛ بناء على ما رصدته اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا)، إضافة إلى منع استخدام أي جهاز أو تقنية للتعقيم أو منتجات أو أدوت لمكافحة الفيروس بشكل مباشر أو غير مباشر .

وأشارت مصادر، لـ«عاجل»، إلى أن هيئة الغذاء والدواء، أكدت أن الدراسات لم تثبت فعالية تلك البوابات في الحد من عدوى الفيروس؛ لما فيها من مواد خطرة كالمواد الكيميائية، التي قد ترش عند الدخول بالبوابة؛ مما قد يسبب مخاطر صحية .

وبينت المصادر، أن من تلك البوابات الأشعة فوق البنفسجية، التي قد تتلف المادة الجينية الوراثية سواء الخلايا البشرية أو في الجزئيات الفيروسية، وهي التي تستخدم في تعقيم المستشفيات والطائرات والمكاتب، وكذلك مياه الشرب؛ حيث إن استخدام تلك العمليات في التعقييم، قد يسبب مخاطر صحية ما لم يكن مجازًا من الجهات الصحية المعتمدة .