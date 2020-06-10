بالفيديو.. آل الشيخ يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا بين المصلين وإغلاق 89 مسجدًا

انتقد لا مبالاة البعض والزحام عند الأبواب..
انتقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، لامبالاة بعض المصلين، وتزاحمهم على أبواب بعض المساجد عند الدخول والخروج، لافتًا إلى إغلاق 89 مسجدًا احترازيًّا بعد تسجيل إصابات في 18 منها خلال ليلتين فقط.
وكشف آل الشيخ عن ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازيًّا من 71 إلى 89 مسجدًا في كل مناطق المملكة، بعد تسجيل إصابات كورونا في 18 مسجدًا خلال ليلتين.
وأشار آل الشيخ إلى أن مدينة الرياض هي الأكثر في إغلاق المساجد، متوقعًا إعادة الفتح مجددًا بعد 5 أيام من تعقيمها وتنظيفها، معربًا عن أسفه الشديد لحصول ذلك، بحسب (العربية).
وقال آل الشيخ: أتمنى من جميع المصلين الذين يرتادون بيوت الله، الحرص على أنفسهم، وتطبيق كل الاحترازات الوقائية، مشيدًا بمساجد كثيرة ومصلين كثر تطبق هذه الاحترازات.
وأنتقد آل الشيخ لامبالاة بعض المصلين، وتزاحمهم على أبواب بعض المساجد عند الدخول والخروج، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي كأن الصلاة ستفوتهم.
وتابع: كما شاهدتم بعض المقاطع هناك تزاحم وركض وجري عند أبواب المساجد، مشيرًا إلى أن بعض الأئمة والمؤذنين لا يلتزمون بلبس الكمامات، في حين أن غالبية المساجد والمصلين فيها منضبطون تمامًا، ومتقيدون بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الوقائية.
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