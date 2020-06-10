ويهدف الملتقى إلى تنمية قدرات الطلاب الموهوبين الذهنية والإبداعية وبناء الخبرات العلمية والتجريبية لديهم، من خلال تقديم برامج إثرائية مكثفة وفق إستراتيجيات واضحة ومحددة خلال الإجازة الصيفية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كذلك ممارسة إستراتيجيات ومهارات تفكيرية بصورة أكثر عمقا وتنوعا، واستخدام أساليب البحث العلمي لدراسة بعض المواقف والظواهر الطبيعية ذات العلاقة بمحتوى البرنامج الإثرائي الرئيس.
كما يستهدف الملتقى مخرجات البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين، ويشمل في (المستوى الأول) طلاب وطالبات الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، فيما يشمل (المستوى الثاني) طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني المتوسط، ويأتي (المستوى الثالث) متضمنا طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط والصف الأول والثاني ثانوي. ويذكر أن الملتقى يُعد برنامجا تطوعيا يتضمن أنماط الرعاية التي تقدمها إدارة الموهوبين بإدارة تعليم مكة المكرمة، وذلك لتقديم برامج نوعية شمولية لفئة محددة من أبناء دوت الخليج في مدارس التعليم العام خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال التعامل مع محتوى علمي يتحدى قدراتهم وينميها ليصل الطالب الموهوب إلى درجة الرضا عن ذاته، ويكون عنصرا فاعلا في مجتمعه.
كانت هذه تفاصيل خبر 1535 طالبا وطالبة يشهدون ملتقى مكة الإثرائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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