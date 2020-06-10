ولي العهد يبحث الأحداث الإقليمية والدولية مع جوتيريش

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.



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