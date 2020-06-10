خطة عمل للجنة التطوع الصحي بتعليم الدواسر

وجه مدير التعليم بوادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري، بتفعيل لجنة التطوع الصحي التي سبق تشكيلها، مؤكدا أهمية تفعيل الخطط الوقائية وتنفيذها وإقامة عدد من البرامج والفعاليات بالاشتراك مع الجهات الرسمية المعنية لتثقيف المتطوعين المشاركين، وتدريبهم على ممارسات التطوع المجتمعي، ليكونوا على أهبة الاستعداد لأي مواجهة طارئة قد تحدث في الأيام القادمة لا سمح الله.

واستقبلت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ممثلة في لجنة للتطوع الصحي برئاسة المساعد للشؤون التعليمية عايض مجلي آل مجلي، طلبات الراغبين من منسوبيها في التطوع الصحي ممن لديهم الخبرات الكافية للاستفادة من خدماتهم في تطبيق البروتوكولات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة وتنفيذها على أرض الواقع داخل أروقة الإدارة والمباني التابعة لها أو مع الجهات المعنية خارجها، والمساهمة في دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة في حال الاحتياج، وفق خطة عمل تتضمن العديد من المبادرات والأفكار والمساهمات المجتمعية في مجال التطوع الصحي والإرشاد الأسري والبرامج والفعاليات التوعوية وبرامج إعلامية موجهة تشمل جميع فئات المجتمع. يأتي ذلك استجابة لتوجيهات القيادة في تطبيق شعار # نعود _بحذر لضمان سلامة العاملين في القطاع العام والمجتمع السعودي ككل والحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وتفعيلاً لتوجيهات وزارة التعليم وحرصها على تطبيق الاحترازات الوقائية داخل المنشآت الحكومية ومقرات العمل ونشر التوعية المجتمعية بأهمية التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات الصحية والأمنية، وكذلك التعاون مع الجهات الحكومية من خلال فريق التطوع الصحي.