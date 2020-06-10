السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 245 حالة وفاة بفيروس كورونا



لندن 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

سجلت بريطانيا اليوم 245 حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بيفيروس

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن كورونا أن تخفيف إجراءات الإغلاق التام ستستمر بحذر في ظل تراجع معدلات انتشار المرض، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك، لن تتراجع الحكومة عن فرض قيود جديدة في حال ظهور مهددات على السلامة العامة.

وأعلن جونسون عن السماح لمراكز الترفيه المفتوحة، مثل حدائق الحيوانات وحدائق السفاري والسينما المفتوحة، بمعاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

// انتهى //

22:27ت م

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لندن 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجلت بريطانيا اليوم 245 حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بيفيروس كورونا المستجد .وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن كورونا أن تخفيف إجراءات الإغلاق التام ستستمر بحذر في ظل تراجع معدلات انتشار المرض، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك، لن تتراجع الحكومة عن فرض قيود جديدة في حال ظهور مهددات على السلامة العامة.وأعلن جونسون عن السماح لمراكز الترفيه المفتوحة، مثل حدائق الحيوانات وحدائق السفاري والسينما المفتوحة، بمعاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم.// انتهى //22:27ت م0226

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