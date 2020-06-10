السعودية اليوم / جامعتا تبوك وفهد بن سلطان تستعدان لإقامة حفل التخرج السنوي لـ 8165 طالبا وطالبة



تبوك 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

تستعد جامعتا تبوك وفهد بن سلطان لإقامة حفل التخرج السنوي لـ 8165 طالبا وطالبة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك .

ورفع معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة تبوك على تشريفه حفل الجامعة الـ 14 للخريجين خلال الفترة القادمة ، وقال :" إن سمو الأمير فهد بن سلطان كما عهدناه يشارك أبناءه طلاب وطالبات جامعة تبوك في كل عام فرحتهم ، ويدعم أبناءه بكلماته الأبوية التي يضعونها نبراساً لحياتهم المستقبلية ، بما تحتويه من توجيهات سديدة ونصائح قيمة ، وتوضيح للدور الذي تقوم به الدولة أعزها الله من أجل المواطن ورفعته ، وما تهيؤه له من سبل العيش الكريم ، وتوفير التعليم له بجميع مراحله".

وأضاف معاليه ، أن الجامعة تفخر بتشريف سموه حفل طلابها الذي جاء مختلفاً عن الأعوام السابقة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع ، موضحاً أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ ( 7715 ) طالباً وطالبة في جميع التخصصات والدرجات العلمية ، في المقر الرئيس في تبوك والكليات الجامعية في الفروع ، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته أعمال الجامعة ومشروعاتها ، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه في ظل قيادتنا الرشيدة.

كما رفع مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان لتشريفه حفل جامعة فهد بن سلطان لتخريج الدفعة الـ 12 من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس والدفعة الـ 7 من حملة الماجستير ، موضحاً أن عدد الخريجين في برنامج البكالوريوس بلغ 400 طالب وطالبة لهذا العام وفي برنامج الماجستير بلغ 50 طالباً وطالبة.

وقال الدكتور اللحيدان :" إن عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها على مستوى البكالوريوس ‏تجاوزنا 2000 خريج وخريجة وعلى مستوى الماجستير تجاوزنا 200 خريج وخريجة جميعهم الآن في ميدان العمل يخدمون هذا الوطن بأمانة واقتدار ، مقدماً شكره لسموه على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج الجامعة وأنشطتها.

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22:22ت م

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