

جدة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

شاركت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية طيبة مع الجهات ذات العلاقة اليوم ، في أعمال زيارة مقر سكن العمالة الوافدة , حيث جرى فحص (273) عاملا في المواقع التي شملتها الزيارة بنطاق أعمال البلدية ، ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس فيصل المالكي , أن الهدف من تلك الزيارة تنظيم بيئة سكن العمالة , وتطبيق السبل الوقائية الواجب اتباعها لمكافحة هذا الوباء ، إلى جانب الإجراءات الوقائية عند الخروج من السكن , بما في ذلك ضرورة ترك المسافة الآمنة بين الأفراد ، والمحافظة على قياس درجة الحرارة باستمرار ، مشيراً إلى الكشف على ( 87 ) غرفة تابعة للشركات.

// انتهى //

21:58ت م

0221



جدة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسشاركت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية طيبة مع الجهات ذات العلاقة اليوم ، في أعمال زيارة مقر سكن العمالة الوافدة , حيث جرى فحص (273) عاملا في المواقع التي شملتها الزيارة بنطاق أعمال البلدية ، ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس فيصل المالكي , أن الهدف من تلك الزيارة تنظيم بيئة سكن العمالة , وتطبيق السبل الوقائية الواجب اتباعها لمكافحة هذا الوباء ، إلى جانب الإجراءات الوقائية عند الخروج من السكن , بما في ذلك ضرورة ترك المسافة الآمنة بين الأفراد ، والمحافظة على قياس درجة الحرارة باستمرار ، مشيراً إلى الكشف على ( 87 ) غرفة تابعة للشركات.// انتهى //21:58ت م0221

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية طيبة تشارك بفحص (273) عاملا للحد من انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.