السعودية اليوم / الجزائر تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 18 شوال 1441 هجري الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 732 وفاة.

وأشار إلى تسجيل 123 حالة شفاء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7074 حالة.

// انتهى //

21:58ت م

0220



الجزائر 18 شوال 1441 هجري الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10484 حالة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 732 وفاة.وأشار إلى تسجيل 123 حالة شفاء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7074 حالة.// انتهى //21:58ت م0220

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