السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدعو لجعل لقاح كوفيد ١٩ للمنفعة العامة



جنيف 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم قادة ورؤساء دول العالم إلى إبداء الإرادة السياسية ، وإعلان التزامهم وموافقتهم على أن يكون اللقاح المنتظر والأدوية لمرض كوفيد ١٩ منتجات للمنفعة العامة العالمية .

وأضاف أدهانوم خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه عند توافر تلك المنتجات يجب وصولها بشكل عادل للجميع ومن يحتاجها بشكل ملح, موضحا أن المنظمة أطلقت مبادرة في ٢٤ أبريل الماضي لتسريع تطوير لقاحات وأدوية واختبارات تشخيص لكوفيد ١٩ ، وقد تبعها مؤتمر نظمته المفوضية الأوروبية ونجح في جمع التمويل اللازم .

وبين أن منظمة الصحة العالمية ستشرف بنفسها على التجارب السريرية للقاحات التي ستجري في كل أنحاء العالم بمعايير موحدة، وبالطريقة نفسها التي تجري بها حاليا التجارب السريرية لعلاج المرضى. مشيرا إلى رفض المنظمة القاطع أن تكون قارة بعينها أو منطقة حقل اختبار للقاح الجديد.

وقال: إن اختبار الأشخاص وفحصهم وعزلهم وعلاجهم ، وتتبع المخالطين لهم وفحصهم وعزلهم وعلاجهم هي أفضل سبل منع انتشار الجائحة.

ومن ناحية أخرى, قال أدهانوم: إن منظمة التجارة العالمية أصدرت حكما نهائياً برفض شكوى تقدمت بها صناعة التبغ ، للطعن في شكل أغلفة منتجاتها الذي فرضته بعض الدول لعدم الترويج للتدخين وماركات التبغ, ولم يعد لصناعة التبغ أي مجال لمنع هذه الأغلفة التي تخفي منتجاتها التي تقتل ٨ ملايين شخص سنويا حول العالم .

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21:25ت م

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