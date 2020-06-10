السعودية اليوم / شرطة عسير : القبض على شخص اعتدى على أحد المقيمين



أبها 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله شخص يعتدي على أحد المقيمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة .

// انتهى //

20:57ت م

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