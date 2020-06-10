

الرباط 18 شوال 1441 ه موافق 10 يونيو 2020 م واس

أعلنت المغرب عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7565 بعد تعافي 72 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 347 ألفا و543 حالة بعد الكشف المخبري، أما عدد الحالات الحرجة الموجودة تحت العناية المركزة فيبلغ حاليا 7 حالات.

// انتهى //

20:55ت م

0210



الرباط 18 شوال 1441 ه موافق 10 يونيو 2020 م واسأعلنت المغرب عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 30 حالة في بؤرة عائلية بمدينة مراكش، و22 في بؤرة مهنية بمدينة طنجة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8508 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 211 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7565 بعد تعافي 72 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 347 ألفا و543 حالة بعد الكشف المخبري، أما عدد الحالات الحرجة الموجودة تحت العناية المركزة فيبلغ حاليا 7 حالات.// انتهى //20:55ت م0210

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.