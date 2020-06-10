القدية تدعم السباق الأسطوري الشهير لومان 24 ساعة

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الحساب الرسمي لمشروع “القدية”، عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون، مساء اليوم، دعم السباق الأسطوري الشهير لومان 24 ساعة.

وقال مشروع القدية في بيان عبر “تويتر”: “مع تقدم العمل في القدية، المقرر أن تصبح عاصمة الرياضة بالمملكة ومركزًا دوليًّا لسباقات السيارات، نعبر عن دعمنا لوزارة الرياضة وللاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية الذي يطلق السباق الأسطوري الشهير لومان 24 ساعة بنسخته الافتراضية السبت المقبل.

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وأضاف مشروع القدية: “انتظرونا قريبا لنقل السباق”.

يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية أعلن رعايته للنسخة الافتراضية من سباق لومان 24 ساعة، أحد أشهر سباقات العالم، والذي سيُقام للمرة الأولى افتراضيًّا على مدار يومين ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 13 يونيو.

وتأتي الرعاية استمرارًا للعلاقة الوطيدة بين مجتمع الرياضة الإلكترونية العالمي ومجتمع رياضة السيارات العالمي وللاحتفاء بالنسخة الافتراضية غير المسبوقة.

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