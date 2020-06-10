ما الأثر النفسي لفيروس كورونا على كبار السن ؟

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - غيداء راشد التميمي - الرياض

قالت منظمة الصحة العالمية: إن المسنين هم من بين الأشخاص الضعفاء الذين قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بالفيروس “كوفيد 19″، وهو ما يزيد من فزع هذه الفئة وخوفها إلّا أنّ المختصين يحذرون من عزلهم؛ لأنهم بحاجة إلى الزيارات العائلية ولكي لا يحاصروا أنفسهم في دوامة الاكتئاب والملل والقلق.

التأثير النفسي على كبار السن:

وأشارت براء عبدالكريم مازي، استشارية الطب النفسي- الصحة النفسية للمرأة- ومديرة برنامج زمالة الطب النفسي بمدينة الملك فهد الطبية لـ”متابعات الخليج 365“، إلى أن تأثير أزمة كورونا على كبار السن لا يختلف حقيقةً عن تأثيرها على جميع الأعمار، ولكن الغالب من كبار السن يصابوا بالقلق ليس فقط على أنفسهم بل أيضًا على أبنائهم وأقاربهم والخوف من شيء مجهول والإحساس بعدم وجود قيمه عند الأبناء فيؤثر ذلك على ذاكرتهم وقدرتهم على التركيز.

طرق لتّحسين الجانب النفسي لكبار السن:

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وأضافت أنه من المهم الاهتمام بالجانب النفسي لهم بالتواصل معهم بالوسائل المتاحة وبعمل جدول يومي بين الأبناء للتحدث مع الأهل من كبار السن، مبينة أنه بالإمكان زيارتهم لكن بالحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان وتشجيعهم على إشغال وقتهم بالاستماع للراديو ومشاهدة التلفاز أو الزراعة أو اقتناء حيوان أليف لتربيته لمن يفضل ذلك وعمل بعض الأنشطة مثل قراءة كتاب لتسلية.

كيفية التوعية بمرض كورونا:

وقالت براء عبدالكريم: إن كيفية توعية كبار السن تختلف بحسب عمره وخبرته والمستوى التعليمي والثقافي، موضحة أنه بالإمكان توعيتهم بشكل بسيط وذلك من خلال الصوت والصورة أو من خلال الأخبار فذلك يساعد بشكل كبير في إيضاح التفاصيل لهم.

وأوصت الأبناء بتفهم الضغوط النفسية التي يمر بها الأباء والابتعاد عن مجادلتهم وإعطائهم المجال للتعبير عن مشاعرهم.



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